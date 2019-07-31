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محافظات

تكريم محافظ جنوب سيناء لجهوده في تطوير السوق القديم بـ شرم الشيخ.. صور

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:22 ص
صدى البلد
ايمن محمد
كرَّم الدكتور حاتم السيد، ممثلا عن جمعية تنمية وتطوير السوق القديم في شرم الشيخ، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بإهدائه درع الجمعية وكتاب الله.

ويأتي التكريم لمحافظ جنوب سيناء، تقديرا لجهوده في تطوير منطقة السوق القديم، ولما بذله من جهود، كان من نتائجها صرف مساعدات تقدر بنسبة 64% من إجمالي الخسائر للمتضررين في حريق السوق القديم.

حضر التكريم، كل من، اللواء نادر عشماوي السكرتير العام، واللواء محمود عيسي رئيس لجنة دراسة حالات المتضررين، واللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، والنائب عطية موسي، والنائب نور سلامة عضوي مجلس النواب، ولفيف من أعضاء الجمعية والمتضررين.

كما كرَّم ممثل الجمعية، "زيدان عبد الغفار، مدير عام التضامن الاجتماعي"، لجهوده في دراسة حالات المتضررين، وصرف مساعدات وزارة التضامن الاجتماعي لكل متضرر.
تكريم محافظ جنوب سيناء لجهوده في تطوير السوق القديم بـ شرم الشيخ.. صور
تكريم محافظ جنوب سيناء لجهوده في تطوير السوق القديم بـ شرم الشيخ.. صور
تكريم محافظ جنوب سيناء لجهوده في تطوير السوق القديم بـ شرم الشيخ.. صور

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