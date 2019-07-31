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ترامب يرسل صوراً إلى زعيم كوريا الشمالية عبر موظف كبير بـ الأمن القومي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:13 ص
صدى البلد
حسام رضوان
بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموظف كبير إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، والذي يحمل إليه صورا تذكارية.

وبحسب "العربية.نت"، قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية إن الموظف الكبير من مجلس الأمن القومي سلم باليد صورا لمسئول كوري من اجتماع ترامب وأون بالمنطقة منزوعة السلاح في يونيو الماضي، أثناء زيارة ترامب السريعة لكوريا الشمالية.

وأضاف المسؤول أن المحادثات الكورية الأمريكية بشأن البرنامج النووي ستستأنف قريبا جدا.

وأشار إلى أن مسؤولًا كوريًا شماليًا رفيع المستوى أخبر نظيره في مجلس الأمن القومي الأمريكي الأسبوع الماضي أن المحادثات على مستوى العمل بشأن إحياء مفاوضات نزع السلاح النووي الكوري الشمالي قد تبدأ في وقت قريب جدًا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إنه يأمل في عقد محادثات على مستوى العمل لإحياء ملف نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية "قريبًا جدًا" لكنه أكد عدوم وجود خطط حاليًا لعقد قمة أخرى بين زعيمي البلدين.




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