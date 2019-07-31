ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى تشيد بـ الفيل الأزرق 2 ونجومه: فيلم يخليك مشدود على الكرسي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:59 ص
صدى البلد
سمر سعد
أشادت الفنانة "بشرى" بأداء نيللي كريم وهند صبري في فيلم الفيل الأزرق 2.

ونشرت "بشرى"، صورة لها عبر انستجرام وهي تقف بجانب أفيش الفيلم، وعلّقت "عاجزة عن الوصف والتعبير.. فيلم مختلف عن سائر الأفلام المصرية وسعيدة بأدوار زميلاتى وصديقاتى نيللى كريم وهند صبرى وتنفيذ الخدع شيء عظيم".

وأضافت "بشرى": "فيلم يخليك مشدود فى كرسيك مش عارف تحرك ساكن.. تحية للمخرج وقائد العمل مروان حامد".

واستطردت بشرى: "أما عن دور هند صبرى، فحدث ولا حرج، عن البراعة والشطارة وحالة النضج الواضحة والاختلاف الملحوظ.. برافو الفيل الأزرق 2، كما هو برافو الفيل الأزرق 1، ان لم يكن أكثر".

واختتمت "بشرى": أما عن نجومية كريم عبدالعزيز، فتؤكد يوما بعد يوم، بقدر ما ينير- ليس لنفسه فقط، بل- لغيره من النجوم الطريق ليبدعوا ويبرعوا، وهذه حالة نادرة من الثقة بالنفس، والسير بخطى ثابتة فى نجوميته.

ترشيحاتنا

علي جمعة يوضح حكم حابس الأخبثين أثناء الطواف

محمد غنيم: ما يحدث في الثانوية العامة أمر غير طبيعي

مذاق لا يقاوم .. طريقة عمل سلاطة الكول سلو

حدث ليلاً.. رئيس الزمالك يتوعد الخطيب وجنات تظهر لأول مرة بعد ولادتها وعمود إنارة يهدد حياة المواطنين

بشرى تشيد بـ الفيل الأزرق 2 ونجومه: فيلم يخليك مشدود على الكرسي

ترامب: وكالات المخابرات خرجت عن السيطرة

موجز الرياضة.. رئيس الزمالك يفاجئ الجماهير ويتوعد الخطيب.. تفاصيل صفقة قفشة.. مشروع تركي الشيخ

طه إسماعيل: 5 مدربين مصريين مرشحين لتدريب المنتخب

بسبب مباراة القمة.. رئيس الزمالك يتوعد محمود الخطيب

أحمد شوبير يعلن قائمة الأهلي الأفريقية

مفاجأة من رئيس الزمالك لجماهير النادي خلال مداخلة على قناة المحور.. تعرف عليها

صدقي صبحي يصل نواكشوط للمشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني

تركي آل شيخ يعلن مشروعاً جديداً في كرة القدم مع بيدرو إيمانويل

شاهد.. سيدة تسحل زوجها على متن طائرة لنظره إلى أخرى

تسبيح الملائكة.. ترديد هذه الكلمات بين الأذان والإقامة يفتح أبواب الرزق.. فيديو

التفاصيل الكاملة لـ صفقة مجدي قفشة.. رغبة اللاعب تنصر الأهلي على الزمالك.. ومطالب من بيراميدز لإنهائها

حدث ليلاً.. رئيس الزمالك يتوعد الخطيب وجنات تظهر لأول مرة بعد ولادتها وعمود إنارة يهدد حياة المواطنين

سيد عبد الحفيظ: لا أفضل الحديث عن كهربا ومجدي قفشة ليس في فريقي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد