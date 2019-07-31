بشرى تشيد بـ الفيل الأزرق 2 ونجومه: فيلم يخليك مشدود على الكرسي

أشادت الفنانة "بشرى" بأداء نيللي كريم وهند صبري في فيلم الفيل الأزرق 2.





ونشرت "بشرى"، صورة لها عبر انستجرام وهي تقف بجانب أفيش الفيلم، وعلّقت "عاجزة عن الوصف والتعبير.. فيلم مختلف عن سائر الأفلام المصرية وسعيدة بأدوار زميلاتى وصديقاتى نيللى كريم وهند صبرى وتنفيذ الخدع شيء عظيم".





وأضافت "بشرى": "فيلم يخليك مشدود فى كرسيك مش عارف تحرك ساكن.. تحية للمخرج وقائد العمل مروان حامد".





واستطردت بشرى: "أما عن دور هند صبرى، فحدث ولا حرج، عن البراعة والشطارة وحالة النضج الواضحة والاختلاف الملحوظ.. برافو الفيل الأزرق 2، كما هو برافو الفيل الأزرق 1، ان لم يكن أكثر".



