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فن

خالد سليم ينشر فيديو من كواليس مسلسل بلا دليل.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:22 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشر الفنان خالد سليم، فيديو، عبر حسابه على انستجرام، من كواليس مسلسل " بلا دليل".

وعلق خالد سليم على الفيديو: "كواليس مسلسل #بلا_دليل .. تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، ومدير التصوير يوسف بارود، و إنتاج شركة سينرجي .. تامر مرسي".

وأشار خالد سليم إلى أن مسلسل بلا دليل من بطولته، وكل من "درة، وحازم سمير ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو ، وأبدوا إعجابهم بـ"اللوك الجديد" لـ خالد سليم، حيث انهالت التعليقات، وكان أبرزها: "إمتى هنشوف المسلسل".

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