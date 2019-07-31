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مرأة

تعرف على طرق تشخيص الصداع النصفي طبيا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:20 ص
الصداع النصفي
الصداع النصفي
آية التيجي
إذا كنت تعاني من الصداع النصفي أو لديك تاريخ عائلي من الصداع النصفي، فمن المرجح أن الطبيب المختص بعلاجه هو (طبيب المخ والأعصاب)، حيث سيتم تشخيص الصداع النصفي استنادًا إلى تاريخك الطبي والأعراض والفحص البدني والعصبي.

وسيقوم الطبيب بتشخيص حالتك سواء كانت غير عادية أو معقدة أو أصبحت فجأة تعانين من وجع شديد، وقد تتضمن اختبارات استبعاد الأسباب الأخرى للألم ما يلي: 

1- التصوير بالرنين المغناطيسي

يستخدم فحص التصوير بالرنين المغناطيسي مجالًا مغناطيسيًا قويًا، موجات إذاعية لإنتاج صور مفصلة لمناطق المخ والأوعية الدموية.

وتساعد فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي، الأطباء، على تشخيص الأورام والسكتات الدماغية والنزيف في المخ والالتهابات وحالات أخرى في المخ والجهاز العصبي.

2- التصوير المقطعي المحوسب

يستخدم التصوير المقطعي المحوسب سلسلة من الأشعة السينية لإنشاء صور مقطعية مفصلة للمخ، وهذا يساعد الأطباء على تشخيص "الأورام ، والالتهابات ، وتلف المخ ، والنزيف في المخ" وغيرها من المشاكل الطبية المحتملة التي قد تسبب الصداع.

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