نادي مياه البحيرة يضم خالد برازيلي لـ 3 مواسم

تعاقد مجلس إدارة نادي مياه البحيرة، مع خالد عاطف الشهير بـ"برازيلي" لاعب فريق ناصر ملوي، لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق، استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثالث.



ووقع "برازيلي" علي عقود انضمامه لفريق مياة البحيرة لمدة 3 مواسم في حضور احمد الشاذلي المدير الفني، ومحمد صديق وسمير زكي ومحمد نواره أعضاء مجلس الإدارة.



يذكر أن خالد برازيلي قد لعب من قبل لناشي الاهلي ،والاسيوطي ، وسوهاج وديروط و الفيوم قبل أن ينضم مؤخرا لنادي مياه البحيرة .



التعاقد مع اللاعب جاء بعد أن نال إعجاب مسئولي مجلس إدارة نادي مياه البحيرة، واشادوا بمستواه المتميز في دورى القسم الثاني.