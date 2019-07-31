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رياضة

نادي مياه البحيرة يضم خالد برازيلي لـ 3 مواسم

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:16 ص
صدى البلد
كتب : رباب الهوارى
تعاقد مجلس إدارة نادي مياه البحيرة، مع خالد عاطف الشهير بـ"برازيلي" لاعب فريق ناصر ملوي، لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق، استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثالث.

ووقع "برازيلي" علي عقود انضمامه لفريق مياة البحيرة لمدة 3 مواسم في حضور احمد الشاذلي المدير الفني، ومحمد صديق وسمير زكي ومحمد نواره أعضاء مجلس الإدارة.

يذكر أن خالد برازيلي قد لعب من قبل لناشي الاهلي ،والاسيوطي ، وسوهاج وديروط و الفيوم قبل أن ينضم مؤخرا لنادي مياه البحيرة .

التعاقد مع اللاعب جاء بعد أن نال إعجاب مسئولي مجلس إدارة نادي مياه البحيرة، واشادوا بمستواه المتميز في دورى القسم الثاني.

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