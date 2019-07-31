رغم استقالته.. اتجاه في نادي المنيا للإبقاء على مدير قطاع الناشئين

يسعي بعض أعضاء مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة عاطف عبد الجابر، للحفاظ على بقاء ياسر عبدالوهاب في منصب مدير قطاع الناشئين خلال الموسم الجديد.





وكان ياسر عبدالوهاب رئيس قطاع الناشئين بنادي المنيا قد أعلن استقالته منذ أيام من رئاسة القطاع، وعلل ذلك بظروف خاصة.





وجرت اتصالات مكثفة برئيس القطاع وجلسة مع رئيس النادي، لإقناعه بالعدول عن الاستقالة والاستمرار بمنصبه في الفترة المقبلة.





ولم يعلن مجلس إدارة نادي المنيا حتى الآن عن تشكيل أجهزة قطاع الناشئين ومواعيد بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.



