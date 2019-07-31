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الولايات المتحدة تبحث أمن الطاقة والتعاون الإقليمي مع لبنان والأردن واليونان

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:35 ص
فرانسيس فانون مساعد
فرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الطاقة
أ ش أ
يقوم فرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الطاقة بجولة تشمل كلا من لبنان والأردن واليونان خلال الفترة من 31 يوليو الجاري وحتى 9 أغسطس، بهدف تعزيز تنويع الطاقة، لتحقيق الرخاء المشترك والأمن في جميع أنحاء المنطقة بصورة موسعة.

وأشارت متحدثة باسم وزارة الخارجية إلى أن هذه الزيارة تشمل مناقشات مع المسئولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في تلك الدول بشأن أمن الطاقة والتعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

وأضافت أن الجولة تستهدف تأكيد الولايات المتحدة لالتزامها طويل الأجل في منطقة الشرق الأوسط وتوسيع الفرص الاقتصادية في قطاع الطاقة، وتطوير مجال الغاز الطبيعي والصادرات ذات الصلة، وتشجيع دراسة كيفية استغلال التعاون في مجال الطاقة لزيادة الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي الذي ينعكس إيجابيا على المنطقة بأكملها.

وستجرى في لبنان دراسة تطوير القطاع الخاص للمساعدة في تلبية احتياجات لبنان الملحة من الطاقة ، لكن الزيارة لا تتعلق بالمناقشات الجارية حول الحدود البحرية.

وفي الأردن سيتم بحث التعاون الإقليمي بالمشاركة مع القطاع الخاص والمسئولين الحكوميين والمجتمع المدني.

وتختتم الجولة في اليونان التي تلعب دورا رئيسيا في تعزيز تكامل الطاقة بالمنطقة.

كما سيشارك فرانسيس فانون في اجتماع مجموعة العمل 3+1 مع اليونان وإسرائيل وقبرص.

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