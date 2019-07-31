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محافظات

خالد فودة يهدي درع جنوب سيناء والشال البدوي إلى السفير اليوناني وزوجته

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:35 ص
خالد فودة
خالد فودة
أ ش أ
أقام محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، مأدبة عشاء بأحد الفنادق الكبرى في شرم الشيخ، تكريما لـ"ميخائيل دياميسيس" سفير اليونان لدى مصر- الذي ينتهي عمله في سبتمبر المقبل- بحضور زوجته السفيرة تيريزه سفيرة اليونان لدى تونس، و"توني كازامياس" مستشار رئيس دير سانت كاترين.

ووجه اللواء خالد فودة، الشكر لسفير اليونان متمنيا له التوفيق في حياته السياسية، كما قدم الشكر أيضا لتونى كازامياس مستشار مطران سانت كاترين للمجهودات التي يبذلها لتوطيد العلاقات اليونانية المصرية في مجال السياحة والاستثمار والسياسة مع محافظة جنوب سيناء.

ومن جهته، أعرب السفير اليوناني عن سعادته للعمل على مدار 3 سنوات في سفارة اليونان لدى القاهرة، وقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لمجهوداته المبذولة في تطوير مدن جنوب سيناء السياحية، خاصة في دير سانت كاترين ودعمه الدائم لجميع الرهبان به.

وفي نهاية اللقاء، أهدى محافظ جنوب سيناء درع المحافظة للسفير، كما أهدى زوجته الشال البدوي كهدية تذكارية.

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