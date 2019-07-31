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رياضة

أسطورة يونايتد عن بوجبا: رحيله أفضل للجميع

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:32 ص
صدى البلد
نور عادل
علق أسطورة مانشستر يونايتد، تيدي شيرنجهام، على الوضع الحالي لنجم الشياطين الحمر، الفرنسي بول بوجبا، وما يتردد عن رغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد.

وأكد تيدي شيرنجهام أنه من الأفضل لـ مانشستر يونايتد في الوقت الحالي الاستغناء عن بول بوجبا نهائيا.

وكان مينو رايولا وكيل بوجبا، قد أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبة موكله في الرحيل، وخوض "تحد جديد".

وقال تيدي شيرنجهام، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الكثير من الجماهير منزعجة من سلوكه ومردوده في أولد ترافورد".

وأضاف تيدي شيرنجهام: "من الأفضل للجميع أن يرحل".

واستطرد تيدي شيرنجهام: "إذا كان ريال مدريد يريده فليذهب لهم، أيًا كان الثمن".

وواصل تيدي شيرنجهام تصريحاته: "أنصحهم باستخدام أموال صفقته للتعاقد مع لاعب يرغب في اللعب لـ مانشستر يونايتد، ليخرج كل ما لديه للنادي".

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