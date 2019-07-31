تويتر متحيز.. ترامب يصف الديمقراطيين بأعداء أمريكا والموقع يغض طرفه عن عنصريته

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على صفحته الشخصية بـ"تويتر" تضمنت حسابًا مستعارًا وصفه بأنه "مؤامرة من الديمقراطيين" أمس، الثلاثاء، حيث احتوى الحساب على عدد من النظريات والمؤامرات ضد حكومة ترامب.



وأرفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة مع التغريدة كتب عليها: "الديمقراطيون هم الأعداء الحقيقيون لأمريكا"، ومع ذلك لم يخفِ "تويتر" تلك التغريدة "غير اللائقة" وفقًا لسياساته بل اكتفى بتعليق ذلك الحساب المنوه عنه فقط.



وبحسب ما ورد تم تعليق الحساب المنشأ تحت اسم "لين طوماس"، بسبب انتهاكه لقواعد "تويتر" من حيث "استخدام حسابات متعددة لتضخيم المحادثات أو تعطيلها بشكل مصطنع"، بالإضافة إلى منشورات عن مؤامرات سرية تتم ضد ترامب.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدته عن الحساب: "الديمقراطيون هم الوحيدون الذين يتدخلون في انتخاباتنا، لماذا برأيك يعارضون بشدة إعلان هوية الناخبين؟"، كما تضمنت التغريدة صورة زاهية الألوان قائلة "الديمقراطيون هم الأعداء الحقيقيون لأمريكا!"، وهو ما يحمل عنصرية وإهانة للحزب الديمقراطي.



ووفقًا لصحيفة "ديلي بيست"، فإن الحساب نشر أيضًا نظريات ومؤامرات "Qanon"، وهو مفهوم يعرف بإطلاق مؤامرات سرية من الدولة العميقة المزعومة ضد ترامب، وأشارت منشورات أخرى إلى أن الديمقراطيين يقتلون الأطفال من أجل سرقة "الغدد الصنوبرية" من أجسادهم.



جدير بالذكر أنه في يونيو الماضي كان Twitter قد أعلن عن سياسة جديدة تخفي التغريدات غير المناسبة من حسابات الأشخاص المؤثرين، مثل "ترامب" أو غيره من المشاهير إذا خالفت قواعد المنصة أو اعتبرت "غير لائقة"، حيث يتم تحديدها باللون الرمادي ويكون على المستخدمين الضغط على زر "عرض" قبل التمكن من رؤية المحتوى.



ولكن حتى بعد تغريداته العنصرية حول النائبة إيليا كامينجز (مد - MD) وأعضاء الكونجرس من "غير البيض"، لم يطبق تويتر السياسة بعد على ترامب بسبب تعليقاته العنصرية، فالإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه ضده هو تعليق الحسابات التي أعاد تغريدها، مما يجعلها تختفي من صفحته.



علاوة على أن هذا هو الحساب الثاني الذي تم تعليقه بعد نشر الرئيس الأمريكي له، ففي وقت سابق من هذا الشهر قام ترامب بإعادة تغريد عن حساب يتظاهر بأنه لكتيبة "ريجان" وتم التحقق منه، وتعليقه في وقت لاحق من قبل تويتر بسبب انتهاكها لسياسة انتحال الهوية.