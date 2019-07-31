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أمل المتوسط.. خطة لإنقاذ المهاجرين واللاجئين المغادرين من ليبيا إلى أوروبا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:38 ص
المهاجرين واللاجئين
المهاجرين واللاجئين المغادرين من ليبيا إلى أوروبا
أ ش أ
دشن اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا، برنامج "أمل المتوسط" لإنقاذ اللاجئين والمهاجرين الذين يغادرون ليبيا.

ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء طريق آمن يعد بمثابة ممر إنساني لإنقاذ المهاجرين الذين يغادرون ليبيا، مع نظام تأشيرات لنقل 50000 شخص إلى أوروبا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة موسعة تسمى "المسار الصحيح" والتي روجت لها منظمة "أوبن آرمز".

وقال منظمو الحملة إن الهدف من مبادرة "المسار الصحيح"، رفع وعي الرأي العام، وخلق تكاتف مع المجتمعات، وتقديم مقترحات بشأن مواضيع مختلفة.

وأوضح فرانشيسكو بيوبيتشي مسئول البرنامج أن النقاش لا يمكن أن يركز فقط على أبعاد عمليات الإنقاذ في البحر، والتي لا تزال مهمة، ولكن المزيد من البراجماتية ضرورية.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك إعادة توطين من خلال الحكومات الراغبة في ذلك، ولكن من الضروري التأكد من عدم اضطرار المهاجرين للسفر عبر البحر المتوسط.

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