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ذيله حيَّر العلماء.. اكتشاف نوع جديد من الحبار في قاع المحيط الهادئ

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:22 ص
حبار المياه العميقة
حبار المياه العميقة طويل الذيل
أ ش أ
تمكن علماء الأحياء في الولايات المتحدة لأول مرة من التقاط فيديو لحبار المياه العميقة طويل الذيل وتم اكتشاف هذا النوع مؤخرًا وتسبب في العديد من الأسئلة من الباحثين على وجه الخصوص، حيث كان العلماء في حيرة من وظائف ذيل الحبار غير العادي.

ونجح طاقم السفينة البحثية "نوتيلوس" الذي يدرس مناطق الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك المناطق الواقعة في الجزء الأوسط من المحيط الهادئ، من التقاط فيديو للكائن الذي وصفوه بـ"المدهش".

وتمكن العلماء من اكتشاف الحبار المتعرج على عمق 930 مترا. 

وقال البروفيسور مايكل فيشيوني الباحث في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن العلماء كانوا يعتقدون فى البداية أن الحبار علق بجسم غريب ولكن اتضح فيما بعد أنه ذيله.

ويعتقد العلماء أن الحبار بفضل هذا الذيل قادر على تقليد الحيوانات الأخرى، ومع ذلك، ما يزال سبب وجود هذا الذيل لدى الحبار غير معروف.

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