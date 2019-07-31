خليفة يهنئ ملك المغرب.. وقصيدة جديدة لـ محمد بن راشد.. أبرز أخبار صحف الإمارات

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأربعاء مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على أحدث قصائد الشيخ محمد بن راشد، «سـيوفْ المعالـي».. حـروف فارس ومعاني حكيم.





وبحسب صحيفة "البيان"، نشر الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على "إنستجرام" أحدث قصائده "سيوف المعالي"، وقال فيها:





لـمَجدْ لأهْـلِهْ ولا يـهمِّهْ سـليلْ المَجدْ

إذا تــطـايـرْ غــبــارْ ولامَــــسْ إنـعـولِـهْ





وعـنـدي خـيـارْ الـرِّمَكْ إذا الـلِّقا يـشتَدْ

إمـضَـمِّـرَهْ وجــاهـزهْ لـلـعـزْ مـشـكـولِهْ





أسـري إذا الـليلْ الأظـلَمْ داجنٍ مسوَدْ

ولـلـذيبْ سـريِـهْ بـظـفرْ ونـابْ مـكفولِهْ





وآعَــرفْ كـيـدْ الـلـيالي وهَـزلِها والـجَدْ

بـصـير عــارفْ زمـانـي مـجـرِّبْ إفـعولِهْ





وآعَــرفْ مــنْ فـي الـمعكِّرْ دومْ تـتصيِّدْ

وتــقـولْ أشــيـا غـريـبهْ غـيـرْ مـعـقولِهْ





مـاحَـدْ سـلَـمْ مـنْ أذاهـمْ كِـلْ حَـدٍّ بَـدْ

حـتَّىَ الـنِّبي والصَّحابَهْ وناسْ مسؤولِهْ





تـركـتْ أهــلِ الــرِّدا فــي غـيِّـها تـمتَدْ

ونفسي بكسبْ العلا والمجدْ مشغولِهْ





ومـنْ كـانْ عـضدهْ مـحمدْ مـايهمِّهْ حَـدْ

بـوخالدْ الـشَّهمْ حـامي بـعَزمِهْ الـدُّولهْ





عـنده سـيوفْ الـمعالي مـرهفاتْ الحَدْ

فَ أغـمادها قـاطعِهْ يـا كـيفْ مـسلولِهْ





وعـنـده لــرَدْ الـعـدا لأجـنـادْ مــا تـنعَدْ

أهــلِ الـبـطولِهْ حـمـاهمْ مـاحـدْ يـنولِهْ





عـلـيـهْ دوم اعـتـمادي دايــم بــلا عــد

ويـحـل أصـعب الأمـور بـيسر وسـهوله





محمد بن زايد: تجمعنا مع ماليـزيا علاقات متينة ورؤى مشتركة





وبحسب صحيفة "البيان"، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن «دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على دعم مجالات التعاون مع ماليزيا وتنويع مقوماته في ظل ما يجمعهما من علاقات متينة وقيم ورؤى طموحة مشتركة وتطلعات إلى تحقيق مزيد من التقدم والازدهار».





وأضاف محمد بن زايد: «إن العلاقات الثنائية تشهد نموًا مستمرًا في ضوء الأسس الراسخة التي تنطلق منها، والتي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».





وحضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، المراسم الرسمية لتنصيب السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملكًا لماليزيا، والتي جرت في القصر الوطني في العاصمة كوالالمبور، كما التقى الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء مملكة ماليزيا.





قرقاش: لجوء قطر للإرهاب ضد الإمارات "تصعيد مؤسف"





قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن التقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية حول الوسيط وسفير قطر في الصومال، يكشف تورط قطر في تفجيرات الصومال، ويوثق علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب، ويعكس أزمة قطر مع جيرانها.





وأكد أنور قرقاش في تغريدة عبر «تويتر»، أن «التسجيل خطير ولا يمكن نفيه ببيان مستعجل لم يصاحبه تحقيق»، مضيفًا: «تهمة اللجوء إلى الإرهاب ضد الإمارات تصعيد مؤسف ويؤكد صواب إجراءات الدول الأربع».





وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية كشفت عن أن قطر تقف خلف تفجيرات دامية في الصومال.





ونشرت الصحيفة تسجيلًا صوتيًا سريًا يكشف تنفيذ تنظيم متطرف في الصومال تفجيرات في ميناء بوصاصو من أجل تعزيز مصالح الدوحة.





من جهة أخرى، أصدرت المحكمة العسكرية في ولاية بونتلاند الصومالية، أمس الأول الاثنين، أحكامًا بإعدام منفذي هجوم ميناء بوصاصو.





وصدرت الأحكام ضد كل من: مهد حسن حسين، أيوب نور نوح، بشار محمد حسن، ومحمد حسن بركة المنتمين لحركة الشباب الإرهابية، إضافة إلى أحكام غيابية مماثلة على 7 متهمين آخرين بعد ثبوت ضلوعهم في التفجيرات الإرهابية بميناء بوصاصو الذي وقع في فبراير.





رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد وسلطان والحكام يهنئون ملك المغرب





وبحسب صحيفة "الخليج"، بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وذلك بمناسبة ذكرى «يوم العرش».



