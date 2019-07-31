جمعت مبالغ ضخمة.. خلل يكشف عن الوجه الصادم لبلوجر صينية شهيرة خلال بث مباشر

كشفت مدوّنة صينية من دون قصد هويتها الحقيقية بعد حدوث خلل في جهاز الكمبيوتر الذي كانت تستخدمه لجعل نفسها تبدو أصغر سنًا من خلال استخدام "فيلتر" يغير من شكلها تمامًا، من امرأة في الـ58 إلى فتاة شابة مثيرة.









حصلت المرأة لتي تشير إلى نفسها باسم "صاحبة السمو تشياو بيلو"، على ما يقرب من 130.000 متابعًا على «دويو»، وهي منصة صينية للبث المباشر وفقًا للبي بي سي، حيث كانت بمثابة ملهمة لمتابعيها.





صنعت Qiaobiluo Dianxia البالغة من العمر 58 عامًا، اسمًا لنفسها كمغنية، مع استخدام فلتر يجعلها تبدو وكأنها شخصًا مختلفًا تمامًا، حيث تجمع آلاف الدولارات في شكل هدايا نقدية من عشاقها المخلصين.





على مر السنين أعطاها بعض المعجبين أكثر من 143333 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لصحيفة جلوبال تايمز الصينية، وكتبوا بأنها "معبودة" لكونها "آلهة لطيفة".





ولكن في 25 يوليو الماضي، تم اكتشاف كذب ديانشيا عندما كشفت عن ظهورها الحقيقي خلال بث مباشر مع متابعيها على المنصة، فقبل حدوث ذلك، كانت قد غطت وجها بملصق أنيمي، وتبرع المشاهدون لها بالمال طوال الوقت حتى دون رؤية وجهها.



