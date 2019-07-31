دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورا جديدة لها عبر إنستجرام، وذلك خلال ظهورها فى إحدى البرامج التلفزيونية.





إطلالة دنيا سمير غانم فى الصور من اختيار الستايلست مايا حداد، حيث ارتدت تى شيرت أسود مطبوع و نسقت معه جيبة طويلة جمعت بين اللون الأصفر والأسود.





وحملت إطلالة دنيا سمير غانم توقيع الماركة العالمية Versace، وانتعلت حذاء صيفيا أسود ذا كعب عال، واعتمدت على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.



