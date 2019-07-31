ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:11 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
هاجر هانئ
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورا جديدة لها عبر إنستجرام، وذلك خلال ظهورها فى إحدى البرامج التلفزيونية.

إطلالة دنيا سمير غانم فى الصور من اختيار الستايلست مايا حداد، حيث ارتدت تى شيرت أسود مطبوع و نسقت معه جيبة طويلة جمعت بين اللون الأصفر والأسود.

وحملت إطلالة دنيا سمير غانم توقيع الماركة العالمية Versace، وانتعلت حذاء صيفيا أسود ذا كعب عال، واعتمدت على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.

ولكن لم تنال إطلالة دنيا سمير غانم إعجاب عدد من متابعيها على إنستجرام، وجاء أبرز تعليق من أحدهم عليها: "لبسك كان أحلى".
دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها
دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها
دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها
دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

بسبب مباراة القمة.. رئيس الزمالك يتوعد محمود الخطيب

شاهد.. سيدة تسحل زوجها على متن طائرة لنظره إلى أخرى

علي جمعة يوضح حكم حابس الأخبثين أثناء الطواف

أحمد الفيشاوي يستعيد ذكرياته مع والده بعد رحيله.. فيديو

تركي آل شيخ يعلن مشروعاً جديداً في كرة القدم مع بيدرو إيمانويل

عمرو دياب يطرح أنا غير.. فيديو

موجز الرياضة.. رئيس الزمالك يفاجئ الجماهير ويتوعد الخطيب.. تفاصيل صفقة قفشة.. مشروع تركي الشيخ

طه إسماعيل: 5 مدربين مصريين مرشحين لتدريب المنتخب

بسبب مباراة القمة.. رئيس الزمالك يتوعد محمود الخطيب

أحمد شوبير يعلن قائمة الأهلي الأفريقية

صدقي صبحي يصل نواكشوط للمشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني

مفاجأة من رئيس الزمالك لجماهير النادي خلال مداخلة على قناة المحور.. تعرف عليها

تركي آل شيخ يعلن مشروعاً جديداً في كرة القدم مع بيدرو إيمانويل

شاهد.. سيدة تسحل زوجها على متن طائرة لنظره إلى أخرى

تسبيح الملائكة.. ترديد هذه الكلمات بين الأذان والإقامة يفتح أبواب الرزق.. فيديو

التفاصيل الكاملة لـ صفقة مجدي قفشة.. رغبة اللاعب تنصر الأهلي على الزمالك.. ومطالب من بيراميدز لإنهائها

حدث ليلاً.. رئيس الزمالك يتوعد الخطيب وجنات تظهر لأول مرة بعد ولادتها وعمود إنارة يهدد حياة المواطنين

سيد عبد الحفيظ: لا أفضل الحديث عن كهربا ومجدي قفشة ليس في فريقي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد