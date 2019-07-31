تحذير من شركة سوني.. ارتفاع أسعار أجهزة البلايستيشن

حذرت شركة سوني من ارتفاع تكلفة ألعاب PlayStation إذا استمرت إدارة ترامب في فرض رسوم أعلى على المزيد من الصادرات الصينية، وفقًا لتقارير وول ستريت جورنال، حيث تهدد إدارة ترامب -التي رفعت الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار في مايو الماضي- بتوسيع التعريفات إلى 300 مليار دولار إضافية من الصادرات الصينية، بما في ذلك أجهزة ألعاب الفيديو.



واستعدادًا للتوسع المحتمل في التعريفات، تقول سوني إنها تدرس الآن خياراتها، بما في ذلك نقل تكلفة إنتاج البلايستيشن إلى المستهلكين، وقد تعاونت Sony مع Microsoft و Nintendo الشهر الماضي وفقًا لموقع ذا فيرج لإصدار بيان إلى مكتب الممثل التجاري الأمريكي ضد التعريفات المقترحة.



تنص الرسالة على أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تعطيل أعمالهم بشكل كبير، ولكن في النهاية سيتلقى المستهلكون الأمريكيون والشركات الصغيرة مثل صانعي ألعاب الفيديو الضربة الأكبر.



وقدرت الرسالة المكونة من سبع صفحات بحصول المستهلكين على حوالي 840 مليون دولارًا زيادة في التكاليف التي تحولت مباشرة إليهم، وأن 200 ألف وظيفة أمريكية ستصبح في خطر.



أفادت تقارير اليوم بأن شركة سوني قد حققت 100 مليون علامة في مبيعات أجهزة PS4، مما يجعلها أسرع وحدة ألعاب منزلية للوصول إلى هذا الإنجاز، ولكن مع استعداد شركة Sony لإصدار PS5 في عام 2020، تباطأت مبيعات جهاز PS4 البالغ من العمر 6 سنوات، تم وصف PS5 على أنه منتج متخصص بمواصفات جدية، والذي يمكن أن يحدد سعره "مرتفعًا" عند طرحه للبيع؛ إذا مرت تعريفات ترامب المقترحة، فقد يصبح أكثر تكلفة."