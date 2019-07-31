ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحذير من شركة سوني.. ارتفاع أسعار أجهزة البلايستيشن

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:04 ص
بلايستيشن PS4-PS5
بلايستيشن PS4-PS5
عزة عاطف
حذرت شركة سوني من ارتفاع تكلفة ألعاب PlayStation إذا استمرت إدارة ترامب في فرض رسوم أعلى على المزيد من الصادرات الصينية، وفقًا لتقارير وول ستريت جورنال، حيث تهدد إدارة ترامب -التي رفعت الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار في مايو الماضي- بتوسيع التعريفات إلى 300 مليار دولار إضافية من الصادرات الصينية، بما في ذلك أجهزة ألعاب الفيديو.

واستعدادًا للتوسع المحتمل في التعريفات، تقول سوني إنها تدرس الآن خياراتها، بما في ذلك نقل تكلفة إنتاج البلايستيشن إلى المستهلكين، وقد تعاونت Sony مع Microsoft و Nintendo الشهر الماضي وفقًا لموقع ذا فيرج لإصدار بيان إلى مكتب الممثل التجاري الأمريكي ضد التعريفات المقترحة.

تنص الرسالة على أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تعطيل أعمالهم بشكل كبير، ولكن في النهاية سيتلقى المستهلكون الأمريكيون والشركات الصغيرة مثل صانعي ألعاب الفيديو الضربة الأكبر.

وقدرت الرسالة المكونة من سبع صفحات بحصول المستهلكين على حوالي 840 مليون دولارًا زيادة في التكاليف التي تحولت مباشرة إليهم، وأن 200 ألف وظيفة أمريكية ستصبح في خطر.

أفادت تقارير اليوم بأن شركة سوني قد حققت 100 مليون علامة في مبيعات أجهزة PS4، مما يجعلها أسرع وحدة ألعاب منزلية للوصول إلى هذا الإنجاز، ولكن مع استعداد شركة Sony لإصدار PS5 في عام 2020، تباطأت مبيعات جهاز PS4 البالغ من العمر 6 سنوات، تم وصف PS5 على أنه منتج متخصص بمواصفات جدية، والذي يمكن أن يحدد سعره "مرتفعًا" عند طرحه للبيع؛ إذا مرت تعريفات ترامب المقترحة، فقد يصبح أكثر تكلفة."

ترشيحاتنا

تعرف على هاتف شاومي القرش الأسود الجديد.. مساحته 256 جيجابايت ومخصص لـ الألعاب

طبيب يكشف عن تأثير تناول القهوة والشاي على معدل حرق الدهون

قبل أن يتحول لكابوس.. انسفى الكرش بأسرع 3 مشروبات

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص بينهم طفل وامرأتان في حادث على طريق بورسعيد الإسماعيلية

واشنطن تتنازل عن 5 عقوبات نووية ضد إيران

محمود متولي يكشف عن أسباب انضمامه لـ الأهلي.. و90 دقيقة فاصلة في رحلة بزوغ نجمه

موجز الرياضة.. رئيس الزمالك يفاجئ الجماهير ويتوعد الخطيب.. تفاصيل صفقة قفشة.. مشروع تركي الشيخ

طه إسماعيل: 5 مدربين مصريين مرشحين لتدريب المنتخب

بسبب مباراة القمة.. رئيس الزمالك يتوعد محمود الخطيب

أحمد شوبير يعلن قائمة الأهلي الأفريقية

صدقي صبحي يصل نواكشوط للمشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني

مفاجأة من رئيس الزمالك لجماهير النادي خلال مداخلة على قناة المحور.. تعرف عليها

تركي آل شيخ يعلن مشروعاً جديداً في كرة القدم مع بيدرو إيمانويل

شاهد.. سيدة تسحل زوجها على متن طائرة لنظره إلى أخرى

تسبيح الملائكة.. ترديد هذه الكلمات بين الأذان والإقامة يفتح أبواب الرزق.. فيديو

التفاصيل الكاملة لـ صفقة مجدي قفشة.. رغبة اللاعب تنصر الأهلي على الزمالك.. ومطالب من بيراميدز لإنهائها

حدث ليلاً.. رئيس الزمالك يتوعد الخطيب وجنات تظهر لأول مرة بعد ولادتها وعمود إنارة يهدد حياة المواطنين

سيد عبد الحفيظ: لا أفضل الحديث عن كهربا ومجدي قفشة ليس في فريقي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد