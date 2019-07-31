أبرز إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال يوليو.. ميريهان حسين بالمايوه.. نيرمين الفقى تخطف الأنظار بهوت شورت فى اليونان.. أحلام بنفس فستان إلهام شاهين.. وزوجة نجل إيلي صعب بـ 3 إطلالات في حفل زفافها

زوجة نجل إيلي صعب بـ 3 إطلالات في حفل زفافها

ريا أبي راشد تتألق بـ كاش مايوه

ميريهان حسين

هبة السيسي فى حفل زفافها

ريا أبى راشد

فاجأت ريا أبى راشد متابعيها على "إنستجرام" بلوك صيفى جديد على أحد شواطئ اليونان، مرتدية كاش مايوه أنيقا يتسم بالخطوط الذهبية الملفتة.





واتسم الكاش مايوه الذى ظهرت به ريا فى الصور، بأنه مصنوع من القماش الشفاف، مما كشف عن المايوه.

روجينا

زوجة نجل المصمم العالمي إيلي صعب تتألق فى حفل زفافها

زوجة ماجد المصرى

نادية الجندى

أحلام

نشوى مصطفى

نيرمين الفقى

ظهرت عدد من نجمات الوسط الفنى والمشاهير بعدد من الإطلالات المثيرة للجدل في شهر يوليو، حيث اتسمت أزياؤهن بالتنوع بين الإطلالات الصيفية الكاجوال وفساتين السهرة الراقية التى خطفت أنظار العديد، ونعرض لكم فيما يلى أبرز إطلالات المشاهير التى لفتت الأنظار وأثارت الجدل خلال شهر يوليو.تعرضت الفنانة ميريهان حسين للكثير من الانتقادات بسبب ظهورها بكاش مايوه شفاف باللون البيج، كشف عن مايوه بكينى باللون اللبنى.احتفلت هبة السيسى، ملكة جمال مصر السابقة، منذ أيام بعقد قرانها فى أحد المساجد الكبرى بالقاهرة، وظهرت فى الحفل بإطلالة فخمة من أنامل مصمم الأزياء هانى البحيرى، حيث ارتدت فستان زفاف مرصعا بحبات الكريستال بالكامل، واتسم التصميم بذيل متوسط غير مبالغ فيه، ونسقت مع هذه الإطلالة مجوهرات فخمة ما منحها إطلالة أنيقة فى عقد قرانها.كما أقامت هبة السيسى حفلا آخر فى إحدى القرى بالساحل الشمالى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وتألقت بإطلالة ملفتة، مرتدية فستانا قصيرا تميز بالشراشيب المنسدلة باللون الفضى ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات ولكنها اكتفت بأقراط ألماس أنيقة.واعتمدت هبة السيسى خلال حفل زفافها بالساحل الشمالى على إطلالة أخرى، ارتدت فستانا طويلا تميز بأنه مرصع بالكامل بالحبات اللامعة، وبتصميمه المختلف والمتناسق مع قوامها.بفستان ستان أخضر، أطلت روجينا فى مهرجان جرش السينمائي، وكشف التصميم عن رشاقتها، بالإضافة إلى صيحة الأوف شولدر التى زادت من جمال إطلالتها.على مدار ثلاثة أيام، احتفل مصمم الأزياء العالمى إيلي صعب بزفاف نجله الكبير على العروس كريستينا مراد، وأطلت العروس، بـ3 إطلالات مختلفة خلال مراسم حفل الزفاف.وظهرت العروس في الإطلالة الأولى بقفطان بيج أنيق مزين باللون الذهبي الجذاب، أما إطلالتها الثانية، فكانت رائعة كإطلالات الأميرات، حيث أطلت بالفستان الأبيض المزين بالنقوشتات والتطريزات اللافتة التي زادت من جماله، واتسم التصميم بالذيل والطرحة الطويلة، فيما ارتدت فستان زفاف آخر باللون الأوف وايت الغامق، وتميز التصميم بأنه مرصع بالحبات الذهبية اللامعة، كما اعتمدت أيضا على الطرحة الطويلة.تألقت رانيا أبو النصر فى حفل الزفاف ابن زوجها ماجد المصرى بإطلالة رائعة، حيث ارتدت فستانا ستان جذابا تميز باللون الذهبى الهادئ، وكان من أنامل مصممة الأزياء فرح جلال، وانتعلت زوجة ماجد المصرى حذاء أنيقا بكعب عال باللون البيج، ونسقت معه كلاتش متوسط الحجم باللون الأخضر، وتزينت بمجوهرات وأقراط ملونة زادت من جمال إطلالتها.تألقت الفنانة نادية الجندى خلال رحلتها لبنان، بإطلالة شبابية، حيث ارتدت بسترة قطنية كت باللون الموف، ونسقت معها بنطلون استريتش باللون الأبيض فى موف، وهو ما أبرز رشاقتها وأناقتها.خضعت الفنانة الإماراتية أحلام لجلسة تصوير جديدة تألقت من خلالها بإطلالة عصرية أنيقة، وشاركت أحلام متابعيها على "إنستجرام" بمجموعة من الصور منها.وارتدت أحلام فستانا طويلا تميز بقماش الشيفون المنقوش برسومات الأناناس، وحمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، واتسم التصميم بأنه فضفاض ومتناسق مع قوامه.ولم تكن الفنانة أحلام هي الأولى التي تظهر بهذا الفستان، حيث سبقتها الفنانة إلهام شاهين فى إحدى المناسبات بنفس الإطلالة.خطفت الفنانة نشوى مصطفى الأنظار فى حفل زفاف ابنها عبد الرحمن، حيث ارتدت نشوى فستانا أنيقا بيج أبرز رشاقتها، واتسم الجزء العلوى من التصميم بالتول المطرز، أما الجزء السفلى فمن الأورجانزا المطعم بالتطريز.خطفت نيرمين الفقى خلال رحلتها إلى اليونان الأنظار بإطلالة شبابية، حيث ارتدت هوت شورت أبيض ونسقت معه بلوزة من نفس اللون ذات أكتاف مكشوفة.