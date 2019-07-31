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أخبار العالم

كوريا الشمالية تستعد لنشر غواصة جديدة تطلق 3 صواريخ باليستية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:12 ص
صواريخ باليستية
صواريخ باليستية
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن غواصة كورية شمالية بُنيت حديثا، يبدو أنها قادرة على حمل 3 صواريخ باليستية تطلق من الغواصات (SLBM).

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن النائبة البرلمانية لي هيه-هون، رئيسة لجنة الاستخبارات البرلمانية، قولها للصحفيين، إن الوزارة صرحت بأن الغواصة الكورية الشمالية الجديدة جاهزة للنشر قريبا.

وذكرت الوزارة أن الغواصة الكورية الشمالية تبدو أكبر بقليل من غواصة من طراز "جوراي" التي تبلغ حمولتها 2,500 طن، مضيفة أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين في 4 مايو.

وفي الأسبوع الماضي، أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون تفقد غواصة جديدة سيتم نشرها قريبا.

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