أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 31-7-2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأربعاء، الموافق 31 -7- 2019.



وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي:



الطماطم: 2.5 جنيه

البطاطس: 5.5 جنيه

البصل: 3.5 جنيه

الخيار: 2.5 جنيه

الملوخية : 3 جنيهات

الكوسة : 8 جنيهات

الباذنجان: 3 جنيهات

الفاصوليا: 13 جنيهًا



أما الفاكهة:

البطيخ: 25 جنيهًا

التفاح : 8 جنيهات

الخوخ: 10 جنيهات

مانجو عويس: 30 جنيهًا