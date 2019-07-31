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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 31-7-2019.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:37 ص
صدى البلد
مي محمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأربعاء، الموافق 31 -7- 2019.

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي:

الطماطم: 2.5 جنيه
البطاطس: 5.5 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار: 2.5 جنيه
الملوخية : 3 جنيهات
الكوسة : 8 جنيهات
الباذنجان: 3 جنيهات
الفاصوليا: 13 جنيهًا

أما الفاكهة:
البطيخ: 25 جنيهًا
التفاح : 8 جنيهات
الخوخ: 10 جنيهات
مانجو عويس: 30 جنيهًا

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