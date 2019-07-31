سول: بيونج يانج ستكون عدوا لـ وريا الجنوبية في حال القيام بهذا الأمر

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية ستكون عدوا لكوريا الجنوبية في حال قيامها باستفزازات عسكرية.



ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن جونج قوله، في كلمته التي ألقاها في منتدى عقد اليوم، إنه من الطبيعي أن يكون نظام كوريا الشمالية وقواتها العسكرية عدوا لكوريا الجنوبية في حال ظل الشمال يهددنا ويقوم بالاستفزازات العسكرية.



وأكد جونج أن ما يهدد الأمن الوطني، ليس الصواريخ والأسلحة النووية لكوريا الشمالية فقط، بل يجب أن تعتبر جميع القوى التي تهدد الأمن الوطني، عدو الدولة.



ويعتبر ذلك هو التعبير الأكثر شدة في لهجته للوزير جونج تجاه كوريا الشمالية منذ أن تولى منصبه في سبتمبر العام الماضي.



وكان الجيش الكوري الجنوبي قد شطب في تقرير الدفاع السنوي لعام 2018، عبارة كوريا الشمالية هي عدو الدولة بصورة رسمية.



وينص التقرير على أن الجيش يعتبر قوى تهدد سيادة الوطن والأراضي والشعب وأصول الدولة هو عدو لنا بدون تحديد كوريا الشمالية مع تعميم جميع القوى التي تشكل تهديدا للدولة.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في وقت سابق من اليوم إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في وقت مبكر من اليوم بالقرب من منطقة وونسان الواقعة على الساحل الشرقي بكوريا الشمالية.



وأضافت الهيئة أنه من المقدر أن كلا الصاروخين قطع نحو 250 كلم على ارتفاع حوالي 30 كلم، مضيفة أن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلا دقيقا.