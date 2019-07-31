رائحة كريهة تكشف عن وفاته.. العثور على جثة موظف بالمعاش داخل منزله ببنها

أمرت نيابة قسم بنها بالتصريح بدفن جثة موظف بالمعاش، عثر عليها داخل منزله بمنطقة المنشية بعد توقيع الكشف الطبى عليها لمعرفة سبب الوفاة.



وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



تلقى المقدم محمد فتحي رئيس مباحث قسم أول بنها، إخطارا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة بأحد المنازل بمنطقة المنشية بجوار مدرسة أم المؤمنين بمدينة بنها.



وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "عبد الفتاح. ك"، 65 عاما والذي لم يره أحد من الجيران منذ عدة أيام، وبعد ظهور رائحة كريهة من أعلى سطح المنزل توجه أحد الأهالي إلى أعلى المنزل وتبين أنه ملقى على الأرض بملابسه منذ عدة أيام.



وتم نقل الجثة لمستشفى التأمين الصحي ببنها لمعاينتها بمعرفة الطب الشرعي وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.