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محافظات

محافظ القليوبية يشارك فى أعمال مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:15 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية فى مؤتمر "إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر 2017/2018" والذى أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمقر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وعدد من الوزراء والمحافظين وممثلى الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، وأعضاء مجلس النواب.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018 يعد أحد أهم الأبحاث الداعمة لقواعد البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها بشكل منتظم، ومنذ ما يزيد عن ستين عامًا، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء.

وأشارت إلى أهمية ما يوفره هذا البحث من بيانات ومؤشرات حول متوسطات دخل وإنفاق واستهلاك الأسر والأفراد ومستويات وأنماط الإنفاق وفقًا للمعايير المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والديموغرافية، إضافة إلى ما يوفره البحث من بيانات حول مستويات المعيشة ومؤشرات الفقر والبيانات المطلوبة للحسابات القومية في المحافظات والمدن والقرى المصرية.

وأكد محافظ القليوبية أن كل هذه المؤشرات وغيرها تعكس اهتمام الدولة بنتائج البحث والحرص الشديد على الاستفادة من هذه الدراسة الهامة حتى نستطيع أن نبني خططنا التنموية على اسس سليمة وتحقيق نتائج التنمية الشاملة التي نصبو إليها جميعا.

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