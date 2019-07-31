الداخلية تطبق منظومة متكاملة لحجاج القرعة لرعايتهم صحيا ونفسيا

طبقت وزارة الداخلية منظومة متكاملة لحجاج القرعة هذا العام، تعتمد على متابعة ورعاية الحجيج صحيا ونفسيا، مبنية على معادلة تتجاوز قاعدة أن الحج "ليس تسكينا وتفويجا فحسب".



فبمجرد إعلان فوز الحاج في حج القرعة، وعقب قيامه بالإبلاغ عن ظروفه الصحية، يقوم قطاع الخدمات الطبية بتسجيل بياناته كاملة والتنسيق مع السلطات السعودية ومتابعته طبيا ونفسيا للتأكد من حصوله على الخدمة الطبية المناسبة لحالته الصحية.



ففي لفتة إنسانية، يحرص ضباط وضابطات قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بصورة منتظمة على اصطحاب مرضى الفشل الكلوي من غرف فنادقهم إلى المستشفيات لإجراء عمليات الغسيل الكلوي.



ورافق موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة ضباط وضابطات بعثة حج القرعة، خلال اصطحاب بعض حالات الفشل الكلوي من الحجاج من غرفهم بالفنادق إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة لإجراء الغسيل الكلوي.



ويتولى ضباط وضابطات البعثة حصر أعداد الحجاج التي تحتاج إلى علاج دوري كمرضى الفشل الكلوي أو الأورام الخبيثة لمساعدتهم على الدخول في المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ومتابعتهم طبيا، وذلك بالتنسيق مع الجانب السعودي.



وفي السياق، زار الرئيس التنفيذي لبعثة الحج اللواء عمرو لطفي الحجاج المرضى في وحدة الغسيل الكلوي؛ واطمأن على حالتهم وعلى تلقيهم كافة أوجه الرعايا اللازمة .

وأوضح اللواء عمرو لطفي أن بعثة وزارة الداخلية لديها كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالحجاج المرضى لاسيما الذين يعانون من أمراض تحتاج إلى العلاج الدوري والمتخصص كمرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون للغسيل 3 مرات أسبوعيا ومرضى السرطان الذين يحتاجون للعلاج الكيماوي.

وأضاف أنه تم اصطحاب اليوم 4 حالات للحجاج ممن يحتاجون إلى الغسيل الكلوي، وتم الاطمئنان على حالتهم الصحية وتوجيه ضباط قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بمتابعتهم بصفة دورية.

وأشاد الرئيس التنفيذي لبعثة الحج بالدور الذي يقوم الجانب السعودي على أكمل وجه، معربا عن تقديره للسلطات السعودية عما توفره من من خدمات ورعايا للحجاج المصريين.



من جانبه، قال العقيد طبيب أحمد البهنسي رئيس البعثة الطبية بوزارة الداخلية وعضو بعثة حجاج القرعة إن هناك طاقما طبيا متكاملا في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة، حيث تبدأ المتابعة الطبية للحجاج المرضى منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

وأضافت العميد منار مختار عضو بعثة وزارة الداخلية أنه يتم بصورة دورية متابعة كافة الحالات المرضية بجميع الفنادق لاصطحابها الي المستشفيات مثل غسيل الكلوي والكيماوي.

من جانبه، قال الدكتور سامر بن علي مدير مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة إن "علاقتنا بالأخوة المصريين علاقة قوية ومتينة وعلاقات مشتركة تجمعنا وفخورين وسعداء لتقديم الخدمات الطبية لأشقائنا المصريين على نحو يليق بهم وبمكانتهم في قلوبنا ".