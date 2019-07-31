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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 31 -7-2019 بالقاهرة والمحافظات| فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:16 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 31 - 7 - 2019، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشير إلى استقرار حالة الطقس الجيد عن الأيام السابقة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.

واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "الأولى"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 31 - 7 - 2019 على القاهرة وباقي المحافظات:-

القاهرة 37
مطروح 31
الإسكندرية 32
دمياط 31
بورسعيد 32
العريش 33
رفح 32
الإسماعيلية 37
السويس 37
وادي النطرون 36
المنصورة 36
طنطا 35
سانت كاترين 33
الغردقة 38
شرم الشيخ 39
الفيوم 37
المنيا 39
أسيوط 40
سوهاج 41
قنا 41

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