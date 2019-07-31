كامب ديفيد جديد لـ صفقة القرن.. أمريكا تعلن الشق السياسي بهذه الطريقة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن الإدارة الامريكية، بدأت بالإجراءات العملية، للإعلان عن الشق السياسي لصفقة القرن خلال مؤتمر كامب ديفيد جديد.



وقالت الصحيفة العبرية، إن جيرارد كوشنير، سيبدأ اليوم بجولة في منطقة الشرق الأوسط، يزور خلالها إسرائيل وعدة دول عربية.



وبحسب الصحيفة العبرية، سيعرض كوشنير على رؤساء الدول العربية، المشاركة في مؤتمر للسلام، في "كامب ديفيد" بالولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت الصحيفة، أن الإدارة الأمريكية، تخطط للكشف عن الشق السياسي، لخطة صفقة القرن، خلال هذا المؤتمر.



ووفقا للصحيفة العبرية، تدرس الإدارة الأمريكية، دعوة نتنياهو للمشاركة في هذا المؤتمر، المزمع عقده قبل موعد الانتخابات العامة للكنيست.



وأشارت الصحيفة، الى أن كافة هذه الاجراءات، تتم بالتنسيق بين ترامب ونتنياهو، بواسطة السفير الأمريكي في إسرائيل "دافيد فريدمان".