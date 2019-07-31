ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كامب ديفيد جديد لـ صفقة القرن.. أمريكا تعلن الشق السياسي بهذه الطريقة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:23 ص
كامب ديفيد جديد لـ
كامب ديفيد جديد لـ صفقة القرن
سمر صالح
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن الإدارة الامريكية، بدأت بالإجراءات العملية، للإعلان عن الشق السياسي لصفقة القرن خلال مؤتمر كامب ديفيد جديد.

وقالت الصحيفة العبرية، إن جيرارد كوشنير، سيبدأ اليوم بجولة في منطقة الشرق الأوسط، يزور خلالها إسرائيل وعدة دول عربية.

وبحسب الصحيفة العبرية، سيعرض كوشنير على رؤساء الدول العربية، المشاركة في مؤتمر للسلام، في "كامب ديفيد" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الصحيفة، أن الإدارة الأمريكية، تخطط للكشف عن الشق السياسي، لخطة صفقة القرن، خلال هذا المؤتمر.

ووفقا للصحيفة العبرية، تدرس الإدارة الأمريكية، دعوة نتنياهو للمشاركة في هذا المؤتمر، المزمع عقده قبل موعد الانتخابات العامة للكنيست.

وأشارت الصحيفة، الى أن كافة هذه الاجراءات، تتم بالتنسيق بين ترامب ونتنياهو، بواسطة السفير الأمريكي في إسرائيل "دافيد فريدمان".

ترشيحاتنا

بعد ظهورها بجوار الرئيس.. أسباب وراء مرض منار فتاة الشيخوخة

بـ فستان فضي لامع.. إطلالة وزيرة الاستثمار أثناء حضورها حفل خطوبة

المؤتمر المنتظر.. مرتضى منصور يعلن عن صفقات الزمالك اليوم

مفاجأة من رئيس الزمالك لجماهير النادي خلال مداخلة على قناة المحور.. تعرف عليها

نصائح لصوص سابقين.. أفضل الأماكن لإخفاء ممتلكاتك الثمينة عند السفر أو الخروج من المنزل

طه إسماعيل: 5 مدربين مصريين مرشحين لتدريب المنتخب

ننشر آخر فيديو لـ عروس المنوفية المقتولة يوم الصباحية بسبب مرض زوجها النفسي

موجز الرياضة.. رئيس الزمالك يفاجئ الجماهير ويتوعد الخطيب.. تفاصيل صفقة قفشة.. مشروع تركي الشيخ

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

طه إسماعيل: 5 مدربين مصريين مرشحين لتدريب المنتخب

العروسة عذراء والزوج مريض نفسى.. الخوف من الفضيحة والعجز الجنسى وراء جريمة يوم الصباحية بـ المنوفية.. فيديو وصور

زلزال قوي يضرب منطقة قبالة ساحل السلفادور

بسبب مباراة القمة.. رئيس الزمالك يتوعد محمود الخطيب

نائب أردني يهاجم ديانا كرزون بسبب الفستان الشفاف..فيديو

كامب ديفيد جديد لـ صفقة القرن.. أمريكا تعلن الشق السياسي بهذه الطريقة

نصائح لصوص سابقين.. أفضل الأماكن لإخفاء ممتلكاتك الثمينة عند السفر أو الخروج من المنزل

مفاجأة من رئيس الزمالك لجماهير النادي خلال مداخلة على قناة المحور.. تعرف عليها

طه إسماعيل يرشح أحد 5 مدربين مصريين لمنتخب الفراعنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد