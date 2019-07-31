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محافظات

أهدى زوجته شال بدوي .. محافظ جنوب سيناء يكرم السفير اليوناني

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:46 ص
صدى البلد
ايمن محمد
أقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مأدبة عشاء ليلة أمس بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ، تكريما لـ ميخائيل دياميسيس" سفير اليونان بجمهورية مصر العربية بحضور زوجته السفيرة "تيريزه" سفيرة اليونان بدولة تونس الشقيقة، بحضور" توني كازامياس" مستشار رئيس دير سانت كاترين، حيث قام فودة بتكريم دياميسيس، وذلك تقديرا منه للمجهودات المبذوله فى تنشيط السياحة اليونانية فى محافظة جنوب سيناء عامة وبمدينة سانت كاترين خاصة.

وسينهي دياميسيس سفير اليونان عمله في جمهورية مصر العربية في سبتمبر المقبل.

وأعرب السفير اليوناني عن مدى سعادته على مدار الثلاث سنوات عمل فى سفارة اليونان بالقاهرة، وقدم شكره لمحافظ جنوب سيناء، لمجهوداته المبذولة فى تطوير مدن جنوب سيناء السياحية و خاصة فى دير سانت كاترين و دعمة الدائم لجميع الرهبان به.

كما قدم محافظ جنوب سيناء الشكر لسفير اليونان متمنيا له التوفيق فى حياته السياسية، وقدم الشكر لتونى كازامياس مستشار مطران سانت كاترين للمجهودات التي يبذلها لتوطيد العلاقات اليونانية المصرية في مجال السياحة والاستثمار والسياسة مع محافظة جنوب سيناء، وفي نهاية اللقاء أهدى المحافظ السفير درع محافظة جنوب سيناء، وزوجته الشال البدوي كهدية تذكارية.

وحضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.
أهدى زوجته شال بدوي .. محافظ جنوب سيناء يكرم السفير اليوناني
أهدى زوجته شال بدوي .. محافظ جنوب سيناء يكرم السفير اليوناني
أهدى زوجته شال بدوي .. محافظ جنوب سيناء يكرم السفير اليوناني
أهدى زوجته شال بدوي .. محافظ جنوب سيناء يكرم السفير اليوناني

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