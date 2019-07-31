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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-7-2019

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:21 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 31 -7-2019 مرتفعا بنحو جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأوسع انتشارًا في مصر 656 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالى 748 جنيهًا.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 562 جنيهًا، وسجل الذهب عيار 12 نحو 374 جنيهًا، فيما بلغ سعر جنيه الذهب 5240 جنيهًا، وأوقية الذهب 23245 جنيهًا.

ويُعد الذهب ملاذًا آمنًا عند وقوع الأزمات الاقتصادية والسياسية، مثل التضخم، والديون السيادية، وغيرها، ولا يخفى أن سعره مُتغير بتغير أسعار النفط، والدولار، فالعلاقة طردية مع سعر النفط، وعكسية مع سعر الدولار.

ويوجد الذهب في الطبيعة بصورة حبيبات حرة منفصلة أو مختلطة بالفضة أو معادن أخرى، وتقاس نقاوة المصوغات الذهبية باستخدام وحدة القياس القيراط (عيار)، وللذهب عيارات مختلفة تتراوح بين (10 و24) قيراطًا، فالقطعة المكونة من الذهب النقي الخالص (24) قيراطًا.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-7-2019

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