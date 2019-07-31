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انخفاض تدريجي.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة وأسبابها.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:29 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد، إن اليوم، الأربعاء، سيشهد انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة، لافتًا إلى أن درجة الحرارة فى القاهرة ستسجل 37 درجة مع ارتفاع نسب الرطوبة فى الجو.

وحذر رئيس الهيئة العامة للأرصاد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، من الشبورة المائية في الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال أن نسب الرطوبة فى الجو تصل إلى 90% على السواحل الشمالية، بينما على القاهرة والوجه البحرى تصل إلى 80%، مؤكدًا أن ارتفاع نسب الرطوبة فى الجو من سمات فصل الصيف.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد أن التغير المناخى أثر على حالة الطقس فى مصر، مما أدى إلى ارتفاع نسب الرطوبة فى الجو، مشيرًا إلى أن التغير المناخى فى العالم أثر بشكل ملحوظ فى أغلب الدول.

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