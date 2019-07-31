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بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:05 ص
نرمين الفقى
نرمين الفقى
هاجر هانئ
اعتادت الفنانة نرمين الفقى على مشاركة متابعيها وجمهورها دائما أحدث الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات سواء العامة أو المناسبات الخاصة.

وقد ظهرت نرمين الفقى فى الآونة الأخيرة خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية فى أكثر من مكان كالساحل الشمالى داخل مصر، وبعد ذلك اليونان.

وتألقت نرمين الفقى خلال هذه الرحلات بإطلالات صيفية أنيقة متناسقة مع أجواء الصيف والبحر، فاعتمدت على الظهور بالمايوه فى أحد الشواطئ، كما أطلت بالفساتين القصيرة ذات النقوشات الملونة، فيما اعتمدت فى إحدى الإطلالات على الظهور بالهوت الشورت، ما منحها إطلالة شبابية وعصرية مواكبة لصيحات الموضة.

كما تحرص دوما على اختيار الصيحات التي تتألم مع ارتفاع درجات الحرارة وتشعرها بسهولة الحركة، كاختيارها للبنطلونات الفضفاضة.

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى
بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى
بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى
بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى
بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى
بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى
بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى
بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى
بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى
بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى
بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى
بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى
بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى
بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى
بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى
بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

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بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

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