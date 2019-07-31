بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

وقد ظهرت نرمين الفقى فى الآونة الأخيرة خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية فى أكثر من مكان كالساحل الشمالى داخل مصر، وبعد ذلك اليونان.





وتألقت نرمين الفقى خلال هذه الرحلات بإطلالات صيفية أنيقة متناسقة مع أجواء الصيف والبحر، فاعتمدت على الظهور بالمايوه فى أحد الشواطئ، كما أطلت بالفساتين القصيرة ذات النقوشات الملونة، فيما اعتمدت فى إحدى الإطلالات على الظهور بالهوت الشورت، ما منحها إطلالة شبابية وعصرية مواكبة لصيحات الموضة.



اعتادت الفنانة نرمين الفقى على مشاركة متابعيها وجمهورها دائما أحدث الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات سواء العامة أو المناسبات الخاصة.كما تحرص دوما على اختيار الصيحات التي تتألم مع ارتفاع درجات الحرارة وتشعرها بسهولة الحركة، كاختيارها للبنطلونات الفضفاضة.