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القومية للأنفاق تكشف حقيقة غلق شارع الهرم 3 سنوات لتنفيذ الخط الرابع

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:47 ص
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
أحمد أبوشوشة
تم أمس، الثلاثاء، تداول أخبار حول غلق شارع الهرم 3 سنوات من أجل تنفيذ المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق والمعروفة إعلاميا بـ "مترو الهرم"، وهو ما أصاب عددا من المواطنين بالقلق نظرا لارتباط العديد من الأعمال بهذا الشارع الحيوي في مصر، فما حقيقة ذلك؟

هذا ما كشف عنه مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق، حول حقيقة ما نشر عن غلق شارع الهرم 3 سنوات من أجل تنفيذ المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق، والذي ستتضمن المرحلة الأولى منه 17 محطة مترو أنفاق.

حقيقة غلق شارع الهرم

ونفى المصدر لـ"صدى البلدغلق شارع الهرم تماما من أجل بدء أعمال الحفر بالخط الرابع للمترو والمعروف بـ"مترو الهرم"، مؤكدا أن ذلك لا يتماشى مع السياسة الخاصة بمشاريع الهيئة القومية للأنفاق.

وأضاف المصدر: "عمرنا ما قفلنا شارع خلال البدء في أي مشروع يتعلق بمترو الأنفاق"، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور يتم تحديدها على أرض الواقع وبالتنسيق مع عدة جهات وعلى رأسها الهيئة العامة للمرور".

مترو الهرم

وعن التفاصيل المتعلقة بمترو الهرم، فقد أكد المصدر أن المرحلة الأولى من المشروع سوف تضم 17 محطة بطول 18 كيلومترا، سيكون منها 11 محطة فقط ممتدة بطول شارع الهرم.

وأشار المصدر إلى أن أعمال الحفر للخط الرابع لمترو الأنفاق، ستبدأ من محطة حي الأشجار ثم تمر بالطريق الدائري ومنه إلى ميدان الرماية مرورا بشارع الهرم حتى يصل إلى محطة الجيزة ليتم ربطه بالخط الثاني للمترو، بينما سيتم الربط مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح.

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