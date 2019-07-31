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بهدايا ومستلزمات رياضية للمشاركين.. مشروع القوافل يختتم أعماله في العريش

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:10 ص
صدى البلد
احمد صالح
نفذت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، مشروع القوافل الرياضية بحي الكرامة بالعريش تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

واشار الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، الي انه تمت ممارسة الاتشطة الرياضية بين الاطفال زالشباب بالحي في يوم ممتع لاستتمار طافات الشباب في ممارسة الانشطة المختلفة . كما سيتم الدفع بالقوافل تباعا الي المناطق المحرومة في سيناء.

وفي نهاية المشروع تم توزيع الجوائز والهدايا علي اللاعبين المشاركين في النشاط الرياضي، كما تم توفير المستلزمات الرياضية ا لشباب الحي للممارسة النشاط الرياضي مستقبلا، وذلك باهداء شباك لأهداف كرة القدم وشبكة للكرة الطائرة.

حضر القافلة الكابتن ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، ومحمد الحافظ الخليلي مدير إدارة الرياضة وسامي عبد الونيس رئيس حي الكرامة بالعريش.
بهدايا ومستلزمات رياضية للمشاركين.. مشروع القوافل يختتم أعماله في العريش
بهدايا ومستلزمات رياضية للمشاركين.. مشروع القوافل يختتم أعماله في العريش

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