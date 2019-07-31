ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للنهوض بمراكز سيناء.. شوشة يطالب بتكامل مشروعات الخطة وعدم تجزئة الخدمات

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:15 ص
صدى البلد
احمد صالح
أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي ضرورة تكامل مشروعات الخطة وعدم تجزئة الخدمات لتحقيق الهدف منها في خدمة المواطنين بمختلف القطاعات، والبنية الأساسية والمرافق التي تخدم الأحياء السكنية طبقا للتخطيط التفصيلي لها.

وطالب المحافظ من رؤساء الأحياء في مختلف مدن المحافظة علي أهمية المتابعة الدورية، لعدم إتاحة الفرصة لإنشاء مناطق عشوائية جديدة، وعدم منح التراخيص للبناء على أراضٍ غير مخططة.

وشدد اللواء شوشة، علي عدم إدخال أي مرافق أو خدمات، إلا بعد التأكد من وقوعها داخل الحيز العمراني للمحافظة، وألا تكون تحت ولاية جهة أخرى كزمام ترعة السلام، وأن تتم المعاينة على الواقع.

وقال انه سبق للمحافظة، ان قامت بحصر العشوائيات وتقدير التكلفة اللازمة للتطوير وإخطار الجهات المركزية المعنية المتمثلة في: وزارة التنمية المحلية، وصندوق تطوير العشوائيات للعمل علي توفير التمويل اللازم لأعمال التطوير المنتظرة.
للنهوض بمراكز سيناء.. شوشة يطالب بتكامل مشروعات الخطة وعدم تجزئة الخدمات

ترشيحاتنا

ارتفاع درجة حرارة الأرض.. تحذر من كارثة مناخية.. فيديو

محمد غنيم: ما يحدث في الثانوية العامة أمر غير طبيعي

شريف رمزي يكشف عن معاناته مع أبنائه

حلال.. حكم أخذ قرض من البنك بفائدة أقل ووضعه مرة أخرى بفائدة أعلى.. فيديو

بعد سرقة أغانيها.. فرقة كايروكي تقاضي قنوات الإخوان

يكشف تفاصيل محاولة خطف ابنته.. حلمي بكر: حجر ابني عليّ كذب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها