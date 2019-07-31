للنهوض بمراكز سيناء.. شوشة يطالب بتكامل مشروعات الخطة وعدم تجزئة الخدمات

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي ضرورة تكامل مشروعات الخطة وعدم تجزئة الخدمات لتحقيق الهدف منها في خدمة المواطنين بمختلف القطاعات، والبنية الأساسية والمرافق التي تخدم الأحياء السكنية طبقا للتخطيط التفصيلي لها.



وطالب المحافظ من رؤساء الأحياء في مختلف مدن المحافظة علي أهمية المتابعة الدورية، لعدم إتاحة الفرصة لإنشاء مناطق عشوائية جديدة، وعدم منح التراخيص للبناء على أراضٍ غير مخططة.



وشدد اللواء شوشة، علي عدم إدخال أي مرافق أو خدمات، إلا بعد التأكد من وقوعها داخل الحيز العمراني للمحافظة، وألا تكون تحت ولاية جهة أخرى كزمام ترعة السلام، وأن تتم المعاينة على الواقع.



وقال انه سبق للمحافظة، ان قامت بحصر العشوائيات وتقدير التكلفة اللازمة للتطوير وإخطار الجهات المركزية المعنية المتمثلة في: وزارة التنمية المحلية، وصندوق تطوير العشوائيات للعمل علي توفير التمويل اللازم لأعمال التطوير المنتظرة.