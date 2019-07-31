لهذا السبب.. إسرائيل تطرد مسئولا إسبانيا من مطار بن جوريون

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن إسرائيل طردت مسئولا حكوميا إسبانيا وعضوا في الحزب الحاكم، من مطار بن جوريون بزعم أن المذكور من أصول فلسطينية، وجاء للمشاركة في المؤتمر الاشتراكي الدولي المقام بين تل أبيب ورام الله.



وأشارت "هآرتس" إلى أن فؤاد السعدي، المسئول المطرود، يمثل الحزب الاشتراكي الإسباني وطلب حضور المؤتمر، إلا أن المخابرات الاسرائيلية منعته من الانضمام للوفود المشاركة بدعوى أن إقامته من الممكن أن تعرض "أمن الدولة للخطر"، ويحضر المؤتمر الاشتراكي الدولي 25 وفدًا من مختلف أنحاء العالم.



وقال المسئول المطرود للصحيفة الإسرائيلية، إنه يعيش في إسبانيا منذ نحو 40 عامًا، لكنه ولد في لبنان لأبوين لاجئين فلسطينيين، وزار مناطق الخط الأخضر عدة مرات، وليس لديه مشاكل من قبل في الدخول إلى إسرائيل، مرجحًا أن يكون تم منعه هذه المرة بسبب زيارته سوريا من قبل بسبب تواجد بعض أفراد عائلته هناك وبعض الأعمال لديه.



وقالت "هآرتس" إنه يؤيد السلام وحل الدولتين، وإنه أراد تمثيل حزبه، مشيرًا إلى أن ما جرى معه يؤكد أنه لا أحد في إسرائيل يريد السلام.



وأعلن جهاز "الشاباك" أنه تم منع السعدي لأسباب أمنية، وتم استجوابه من قبل مسئولي الأمن لدى وصوله، وتم منعه خشيةً من أن "تُعرض إقامته في إسرائيل أمن الدولة للخطر".