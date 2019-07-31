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حوادث

نظر تجديد حبس صديقة شيرين سيف النصر بتهمة سرقة مشغولاتها الذهبية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:52 ص
صدى البلد
محمد زهير
تنظر محكمة جنح الجيزة نظر تجديد حبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر، حول اتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية والماس تقدر بـ٥ ملايين جنيه من داخل حجرة نوم الفنانة.

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، أن صديقة الفنانة شيرين سيف النصر، هي من سرقت مشغولات ذهبية والماس من شقة "شيرين" في منطقة الجيزة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة على علاقة صداقة بالفنانة، وكانت تتردد عليها بعض الأوقات، وأثناء وجودها في الشقة، استولت على كمية من المشغولات الذهبية والماس.

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