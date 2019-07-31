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حوادث

الحكم في دعوى الرفق بالحيوان لوقف قتل كلاب الشوارع.. اليوم

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:56 ص
صدى البلد
محمد زهير
تصدر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد، المحامي، ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، اليوم، الأربعاء، لإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.

وذكرت الدعوى أنه فى الآونة الأخيرة، خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2018، فوجئ المدعةن بحملات ممنهجة وشرسة فى جميع ربوع أرض مصر تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات، منها القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلهم بالرصاص والخرطوش، والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول التى يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.

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