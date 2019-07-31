ارتفاع درجة حرارة الأرض.. تحذر من كارثة مناخية.. فيديو

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد، من كارثة مناخية منتظرة لأن التغير المناخى أصبح يؤثر على مناطق كثيرة حيث أن المناخ فى مصر أصبح شديد الرطوبة.



وأضاف عبد العال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن درجة حرارة الهواء المحيط بالكرة الارضية ارتفع بشكل ملحوظ مؤخرًا، مؤكدًا أن درجة حرارة الارض لو ارتفعت 1.5 فقط سوف يتسبب فى كارثة مناخية على مستوى العالم.



وأشار إلى أن نسب الرطوبة فى الجو تصل إلى 90% على السواحل الشمالية بينما على القاهرة والوجه البحرى تصل إلى 80%، مؤكدًا أن ارتفاع نسب الرطوبة فى الجو من سمات فصل الصيف.



وأوضح أن التغير المناخى أثر على حالة الطقس فى مصر، مما أدى إلى ارتفاع نسب الرطوبة فى الجو، مشيرًا إلى أن التغير المناخى فى العالم أثر بشكل ملحوظ فى أغلب الدول.

