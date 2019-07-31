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حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى حظر ارتداء النقاب

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:50 ص
ارتداء النقاب
ارتداء النقاب
محمد زهير
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة الحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب.

وقالت الدعوى، إن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفي به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية.

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