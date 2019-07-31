تداول 326 شاحنة بضائع و173 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 326 شاحنة و173 سيارة حيث يستقبل ميناء سفاجا اليوم أربع سفن وهى القاهرة ،أمانة ،النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 72 شاحنة و75 سيارة.



بينما تغادر السفينتين القاهرة وSAPURA وعلى متنهم 56 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة وادى العرب وعلى متنها 63 ألف طن قمح رومانى وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة،امانة،بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 98 شاحنة و63 سيارة.



كما يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال السفينة سينا وعلى متنها 38 شاحنة و13 سيارة وتغادر العبارة برنسيسة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنها 63 شاحنة و22 سيارة بينما تغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض فيا شهد الميناء بالامس وصول وسفر العبارة الرياض .



