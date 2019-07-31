فرقة المدفعجية تحيي حفلا في عيد الأضحى منتصف أغسطس

تستعد فرقة المدفعجية، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس المقبل فى أحد كافيهات طريق الإسكندرية الصحراوي.



من المقرر ، أن تقدم فرقة المدفعجية خلال الحفل عدد من أغانى المهرجانات الشهيرة، والتى اشتهرت بها الفرقة منها "الرهان، خناقة، طبلى شكرا، ماشين سكة، المهرجان، كان ماشى، بنات السوشيال ميديا، نحن اتينا، دماغو وحر فيها، احترس من الخط، الحلم، هوبا لا لا، خايف من بكرة يجى".



يذكر آن فرقة "المدفعجية"، شاركت النجم محمد رمضان في أغنية "نمبروان"، كما شاركت أيضا فى تقديم مهرجان "الهايصة والمايصة" مع الفنان على ربيع بمسلسل "سك على اخواتك".