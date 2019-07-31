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ثقافة

الصالون الثقافي بشمال سيناء يستعرض مكتسبات ثورة يوليو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:15 ص
صدى البلد
احمد صالح
نظم قصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء، الصالون الثقافي الشهرى بمركز إعلام العريش، بحضور محمود حنفي مدير عام الثقافة الجماهيرية بالمحافظة.

وقال جمال عواد مدير قصر ثقافة العريش إنه تم عرض ثلاث محاور رئيسية وهى مكتسبات ثورة يوليو للدكتور منير عطية الشوربجى من القيادات السياسية بالمحافظة، ودور المرأة وتأثيرها على ثورة يوليو وألقتها سوسن حجاب رئيس جمعية حفوف المرأة بالمساعيد، ومكتسبات ذوي الاحتياجات الخاصة بعد ثورة يوليو ألقاها حسن صالح رئيس جمعية فرسان الارادة بالمحافظة.

ولفت جمال عواد إلى أنه تم تنفيذ تخت غنائى قدمه الفنان خالد الشعراوى، وإيقاع الفنان عبد الرحمن البيك، والفنان جامع عبد الرسول.

وأشار إلى أن الصالون تضمن أمسية شعرية للشعراء للشاعر حاتم عبد الهادى، والشاعر عبد القادر عيد عياد والأديب حسن غريب، عبد الكريم الشعراوى.

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