بحوث الصحراء ينظم دورة تدريبية حول تطبيقات المعلوماتية الحيوية

ينظم مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة متمثلا فى شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بالمركز، دورة تدريبية تحت عنوان "تطبيقات المعلوماتية الحيوية لدعم بحوث التكنولوجيا الحيوية النباتية بالبيئة الصحراوية".



وقالت الدكتورة فاطمة على أحمد، رئيس الشعبة، إن هذه الدورة التدريبية تعد إحدى أهم الدورات التى تقوم بتنفيذها الشعبة من خلال قسم الأصول الوراثية برئاسة الدكتور محمد حامد هنداوى، ومنسق الدورة التدريبية الدكتور محمد على عبد الحميد، باحث بوحدة الوراثة والسيتولوجى بالقسم، ويقوم بالتدريب نخبة من الباحثين المتخصصين بالقسم.



وأضافت رئيس الشعبة أن الفترة القادمة ستشهد تطورا ملحوظا فى العمل البحثى التدريبى التنموى الخدمى الذى يعود بالفعل على المواطنين سواء من خلال البرامج البحثية التى يتم تمويلها من المركز أو الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة فى شتى المواضيع ذات الصلة بالمجال البحثى لشعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بمركز بحوث الصحراء.



وأكد الدكتور نعيم مصيلحى، رئيس المركز، أن الدورة التدريبية ستعقد بالمقر الرئيسى للمركز بقاعة القمر الصناعى بالقاهرة، وتهدف إلى تنمية مهارات الباحثين والخريجين والطلاب من كليات الزراعة والعلوم والصيدلة والطب البيطرى فى مجال المعلوماتية الحيوية للمحافظة على الأصول الوراثية النباتية بالبيئات الصحراوية، كما أن المعلوماتية الحيوية كمجال علمى جديد تساعد فى فهم البيانات البيولوجية الهائلة المتوفرة لدى الباحثين ومقارنتها مع بعضها البعض وتحليل النتائج للوصول لتنبؤات أو معلومات عن دور الموروثات للتوصل إلى أسرار طبيعة الكائنات الحية تحت ظروف البيئات الصحراوية المصرية والعمل على خلق مجال لفرص العمل من خلال الخبرة التى يكتسبها المتدربين أثناء الدورة التدريبية.

