الشرطة الألمانية تنقذ مدرب بايرن ميونخ من مشجع.. تفاصيل

تعرض نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الألماني، لواقعة مثيرة خلال تدريبات الفريق البافاري، أمس الثلاثاء، قبل مواجهة فنربخشة التركي ضمن بطولة كأس أودي الودية.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مران الفريق البافاري شهد اقتحام أحد المشجعين لمقر التدريبات، الذي كان خاليا من اللاعبين في ذلك الوقت.



وأفادت الصحيفة بأن المشجع أراد المشاركة مع نجوم بايرن ميونخ في التدريبات، لكن اللاعبين لم يكونوا في أرض الملعب حينها، بينما كان المدرب الكرواتي متواجدًا.



وأمسك المشجع بقدمي نيكو كوفاتش فور نزوله أرض الملعب، حيث لم يرد تركه نهائيًا، ما أدى لتدخل أفراد الأمن واتصالهم بالشرطة، التي تمكنت من الفصل بين المشجع والمدرب الكرواتي.



ولم يتبين حتى الآن، كيف تجاوز هذا المشجع أفراد الأمن في مقر التدريبات ونجح في اقتحام الملعب، لكن الشرطة ألقت القبض عليه وتم احتجازه.



وبرغم ذلك، قلل نيكو كوفاتش من الواقعة، حيث نقلت الصحيفة تصريحاته بشأن الحادثة، التي قال عنها "هذا عندما تصنع فيلا من البعوض"، في إشارة لتضخيم الواقعة عبر وسائل الإعلام.