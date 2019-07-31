رفض طعن طالبة مصرية حاصلة على الثانوية الكويتية.. تفاصيل

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم، الأربعاء، تفاصيل قصة طعن مصرية حاصلة على الثانوية الكويتية لإعادة تنسيقها وترشيحها وفق مجموعها للرغبات التي سجلتها في استمارة التنسيق.
وقالت الصحيفة إنه تم رفض طعن الطالبة الحاصلة على الثانوية الكويتية لأنها تقاعست عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة.
وقالت مصادر قضائية للصحيفة إن المحكمة أمرت الطالبة بتحديد الكلية التي ترغب فيها على وجه الدقة، وطلبت بيان الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي تقرر على أساسه القبول بها، بالنسبة لفئة الطلاب حملة الشهادات العربية المعادلة، إلا أنها تقاعست عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، ما دعاها لوقف الطعن جزئيًا لمدة شهر كعقاب لها.
وكانت الطالبة طعنت وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالي، فيما تضمنه من وضع ضوابط لتنسيق الجامعات، وتوزيع الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة لشهادة الثانوية العامة، والنسب المقررة لهم، خصوصًا بالنسبة لشهادة الثانوية الكويتية.
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وقالت الصحيفة إنه تم رفض طعن الطالبة الحاصلة على الثانوية الكويتية لأنها تقاعست عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة.
وقالت مصادر قضائية للصحيفة إن المحكمة أمرت الطالبة بتحديد الكلية التي ترغب فيها على وجه الدقة، وطلبت بيان الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي تقرر على أساسه القبول بها، بالنسبة لفئة الطلاب حملة الشهادات العربية المعادلة، إلا أنها تقاعست عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، ما دعاها لوقف الطعن جزئيًا لمدة شهر كعقاب لها.
وكانت الطالبة طعنت وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالي، فيما تضمنه من وضع ضوابط لتنسيق الجامعات، وتوزيع الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة لشهادة الثانوية العامة، والنسب المقررة لهم، خصوصًا بالنسبة لشهادة الثانوية الكويتية.
اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.