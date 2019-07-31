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شاهد| 5 نصائح لاختيار الجيم المناسب لك

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:06 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مع الإعلامية فرح طه، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم.

كما قدم نصائح لتساعد في اختيار "الجيم والمدرب" الأنسب لكل شخص ومن أهمها:
- اختيار الجيم الأقرب إلى المنزل
- اختيار الجيم الذي يتضمن التدريبات الجماعية والأجهزة
- اختيار المدربين الذين يساعدون المتدرب
- اختيار برنامج تدريب يناسب الجسم
- اختيار مدرب يكون حاصلا على شهادات في هذا المجال

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