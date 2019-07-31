مجنون .. مواطن يحاول الركوب على الزرافة في حديقة الحيوان| فيديو

تداول رواد التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ساخرا لأحد زوار حديقة الحيوان بكازاخستان أثناء زيارته لبيت الزرافة.



ظهر في الفيديو المتداول أحد الرجال الذي يبدو أنه لم يكن في وعيه، كان مصرا على الركوب على عنق الزرافة و كأنها حصان وحاول تخطي الحاجز الحديدي في الحديقة.



حاول الرجل أن يتسلق ليصل إلى الزرافة وبالفعل وصل إليها و لكن في الغالب لم يعجب الزرافة ما حدث فقامت بطرحه أرضا.



جدير بالذكر أن إدارة حديقة الحيوان أعلنت على حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك" أنها رفعت شكوى ضد الرجل إلى الشرطة المحلية.





