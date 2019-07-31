خادم الحرمين يطمئن على خدمة الحجاج.. والسيسي يفتتح مؤتمر الشباب.. أبرز ما تناولته الصحف السعودية اليوم

واس: جونسون ينقل قضية بريكست إلى أيرلندا الشمالية

المدينة: خادم الحرمين يطمئن على الاستعدادات لخدمة الحجاج

سبق: أمريكا تطلب من ألمانيا المشاركة في تأمين مضيق هرمز

عكاظ: خلافات فرنسية أمريكية وتبادل التجريحات بين ترامب وماكرون

الشرق الأوسط: السيسي يفتتح مؤتمر الشباب ويعتبره شحنة أمل إيجابية



اهتمت الصحف السعودية، اليوم الأربعاء، بالعديد من الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية، وكان أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة في العاصمة الإدارية الجديدة، موجها التحية للشعب المصري على كل ما تحقق خلال 5 سنوات، قائلا إن «ما تحقق هو عرفان مني بجميل المصريين على المصريين».



وأضاف الرئيس السيسي، أن هذه المؤتمرات دائما تعطي شحنة ضخمة وعظيمة من الأمل ومن الإيجابية، مخاطبا الشعب المصري بقوله إن «ما عملتموه وتعملونه وستعملونه خلال السنين القادمة لكي يكون هناك أمل ومستقبل كبير للبلاد هو أمر يستحق كل تحية وتقدير وعرفان لشعب مصر شعب بلادي».



وأضاف: «الحوار هو أهم السبل نحو الغد الواعد والمستقبل المشرق، وثقة في شباب أمتنا المتحمس لبناء الوطن».



ويشارك في المؤتمر الوطني للشباب، الذي تعقد دورته السابعة تحت شعار «ابدع انطلق»، أكثر من 1500 شاب من مختلف المحافظات، إضافة لشباب وسفراء أفارقة، وممثلين لمؤسسات دولية، وتدور النقاشات حول قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية.



وقالت "واس" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يلتقي اليوم (الأربعاء)، قادة أيرلندا الشمالية، الساحة الرئيسية لمعركة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». ووصل إلى بلفاست ليل الثلاثاء الأربعاء، وسط تحذيرات قادة آيرلنديين قالوا إن وعده بمغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق أو دون اتفاق، يهدد بتفكيك المملكة المتحدة.



وسيجري جونسون محادثات مع الأحزاب السياسية الرئيسية في آيرلندا الشمالية لمناقشة عودة الحكومة اللامركزية المعلقة منذ يناير 2017. غير أن «بريكست» سيكون الموضوع الذي يهيمن على الزيارة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



ولآيرلندا حدود برية مع آيرلندا الشمالية ويريد الطرفان إبقاءها مفتوحة بعد «بريكست»، لأسباب اقتصادية وللحفاظ على عملية السلام التي وضعت حدًا لعقود من أعمال العنف بين القوميين الآيرلنديين الكاثوليك والموالين لبريطانيا من البروتستانت.



وقالت "عكاظ" انه قبل أسابيع قليلة على انعقاد قمة مجموعة السبع في منتجع بياريتز الواقع على المحيط الأطلسي، جنوب غربي فرنسا في 25 و26 أغسطس، تدور رحى حرب كلامية بين باريس وواشنطن بسبب تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، ردًا على الضرائب التي قررت وزارة الاقتصاد الفرنسية فرضها على كبريات الشركات الرقمية وغالبيتها أمريكية مثل «جوجل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون».



ولم يتردد ترامب في الإعلان عن عزمه اتخاذ تدابير مماثلة «ردًا على التدبير الغبي لـ ماكرون»، مرجحًا أن يكون ذلك على شاكلة رسوم تفرض على النبيذ الفرنسي المصدر إلى الولايات المتحدة. وردًا على الرد، وصف وزير الزراعة الفرنسي ديديه جيوم قرار ترامب بأنه «عبثي» لا بل «أبله تمامًا». وفيما خص كلام ترامب الجارح بحق ماكرون، اعتبر الوزير الفرنسي أن شيئًا كهذا «لا يمكن القبول به».



وأكدت "سبق" أن السفارة الأمريكية في برلين، كشفت عن أن الولايات المتحدة طلبت رسميًا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة تأمين سلامة الملاحة بمضيق هرمز قبالة ساحل إيران، والتصدي للاعتداءات الإيرانية. وقالت شركة «بي بي» البريطانية أمس إن الشركة لم تسيّر أيًا من ناقلاتها عبر مضيق هرمز منذ أن حاولت إيران احتجاز إحدى سفنها في 10 يوليو (تموز) الحالي.



وقالت المتحدثة باسم السفارة، تمارا ستيرنبرج جريلر: «طلبنا رسميًا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز والتصدي للاعتداءات الإيرانية. وأكد أعضاء الحكومة الألمانية على ضرورة حماية حرية الملاحة... سؤالنا هو: من سيحميها؟».



وقالت "المدينة" إن مجلس الوزراء السعودي، أبدى مباركته إنشاء مجلس التنسيق السعودي - البحريني، الذي سيتفرع منه عدد من اللجان المتخصصة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية «بما يعزز آفاق العمل المشترك والتعاون والتكامل بين البلدين ودفع مسيرة التعاون المشترك بينهما بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين».



جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس في «نيوم» بمنطقة تبوك، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي اطمأن على اكتمال الاستعدادات التي وفرتها مختلف القطاعات لخدمة الحجاج وراحتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة، ووجه جميع قطاعات الدولة «بتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن في سبيل هذا الشرف العظيم».