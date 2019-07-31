قبل تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على كليات القمة المتاحة.. 78.05% للشعب العلمية و68,05% للأدبية

اليوم.. بدء تنسيق المرحلة الثانية 2019

78.05% الحد الأدنى للمرحلة الثانية للشعب العلمية

68,05% الأدنى للمرحلة الثانية للشعبة الأدبية



بدأت اليوم وزارة التعليم العالي أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2019 والتي تستمر حتى يوم الأحد الموافق 4/8/2019 لمدة خمسة أيام، حيث أعلنت الووارة عن الأماكن الشاغرة في كليات الشعب الثلاث العلمية والأدبية.الحد الأدنى للشعبة العلمية من 320 درجة فأكثر، أي بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الثانية للشعب العلمية بـ175673 طالبًا، بينما الشعبة الأدبية، حدها الأدنى من 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68,05% لأقل من 328 درجة بـ 54305 طلاب.وأوضح مسئولو الوزارة أن هناك أماكن شاغرة بكلية الهندسة ببعض الجامعات الحكومية، وهى جامعات أسيوط، منوف، حلوان بفرعيها فرع حلوان وفرع المطرية، أسوان، السويس والمنيا.ونقدم لكم الأماكن الشاغرة بكليات الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية 2019:حقوق عين شمسمعهد عالي فنون تطبيقية التجمع الخامسحقوق المنيادار العلوم القاهرةحقوق دمياطمعهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتتجارة انتساب موجه بورسعيدزراعة القاهرةإعلام القاهرةتربية عين شمستجارة وإدارة أعمال حلوانتربية المنوفية بشبين الكومتربية حلوانحاسبات ومعلومات السويسحقوق جنوب الواديإعلام بني سويفزراعة الإسكندريةاقتصاد منزلى بنات عين شمسحقوق بني سويفالاستزراع المائي و المصايد البحرية العريشحقوق الزقازيقتربية طنطاتربية الإسكندريةحقوق سوهاجآداب القاهرةتكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيدتجارة المنوفية بشبين الكومفنى صحي جنوب الواديتربية العريشعلوم العريشتربية المنصورةتجارة الزقازيقألسن الأقصرمعهد فني صحى سوهاجمعهد فني صحى اسوانمعهد فني صحى بنى سويفحقوق المنوفية بشبين الكومتجارة أسيوطآداب أسيوطعلوم الزقازيق رياضةتجارة سوهاجتمريض القاهرةتمريض أسوانتمريض الفيومتمريض مطروحتجارة بني سويفتمريض بورسعيدمعهد فني صحى الإسماعيليةمعهد فني صحى طنطامعهد فني صحى بورسعيدعلوم حلوانمعهد فني صحى الإسكندريةمعهد فني صحى أسيوطمعهد فني صحى المنصورةعلوم المنوفية بشبين الكومعلوم بنهاعلوم قناة السويس بالإسماعيليةعلوم الأرض بني سويفعلوم كفر الشيخعلوم الزقازيقعلوم المنصورةتجارة المنصورةسياسة واقتصاد السويسألسن قناة السويس بالإسماعيليةعلوم بورسعيدعلوم طنطاعلوم دمياطحقوق مدينة الساداتتجارة دمياطعلوم بنات عين شمسألسن سوهاجفنون جميلة (فنون) أسيوطعلوم دمنهورعلوم القاهرةعلوم الإسكندريةعلوم سوهاجتربية نوعية جنوب الواديتجارة القاهرةعلوم جنوب الواديألسن بني سويفالدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندريةإعلام جنوب الواديعلوم أسيوطعلوم أسوانفنون تطبيقية دمياطعلوم عين شمستمريض سوهاجتمريض عين شمستمريض الإسكندريةتمريض الزقازيقتمريض المنياتمريض قناة السويس بالإسماعيليةتمريض بني سويفتمريض المنصورةتمريض طنطاتمريض أسيوطتمريض المنوفية بشبين الكومعلوم الوادي الجديدألسن عين شمسعلوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخسياسة واقتصاد بني سويفتمريض دمنهورتمريض كفر الشيختمريض جنوب الواديتمريض بنهاالمصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيليةألسن أسوانتربية المنيامعهد فني صحى بنهاالملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويفألسن المنياتربية بني سويفعلوم بني سويفعلوم الفيومالإعاقة والتأهيل الزقازيقسياحة وفنادق المنصورةعلوم السويسعلوم المنيافنون جميلة (فنون) المنياالفني التجارى ببور سعيدحقوق القاهرةحاسبات ومعلومات الزقازيقحاسبات وذكاء اصطناعي حلوانحاسبات ومعلومات سوهاجالدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضةتجارة الإسكندريةالذكاء الاصطناعى كفر الشيختربية المنصورة رياضةألسن عين شمس رياضةسياسة واقتصاد السويس رياضةفنون جميلة (فنون) حلوانتجارة عين شمستجارة بور سعيدفنون جميلة (فنون) المنصورةفنون جميلة (عمارة) المنصورةحاسبات وذكاء اصطناعي بنهاحاسبات ومعلومات الفيومتجارة قناة السويس بالإسماعيليةحاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيليةإعلام القاهرة رياضةحقوق طنطاحقوق الإسكندريةحاسبات ومعلومات كفر الشيخآداب الإسكندريةفنون تطبيقية بنهامعهد عالي هندسة مدينة الشروق بمصروفاتالمصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيليةتجارة بنهاتخطيط عمراني القاهرةحاسبات ومعلومات بني سويفحاسبات ومعلومات دمنهور بالنوباريةمعهد فني صحى رياضة الإسكندريةحاسبات ومعلومات أسيوطحاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكومحقوق المنصورةحاسبات ومعلومات المنصورةفنون تطبيقية حلوانفنون جميلة (عمارة) حلوانتربية حلوان رياضةحاسبات ومعلومات طنطاالملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضةهندسة المنياحاسبات ومعلومات المنياهندسة السويسهندسة الطاقة أسوانهندسة حلوان بالمطريةهندسة أسوانعلوم القاهرة رياضةهندسة إلكترونية المنوفية بمنوففنون جميلة (فنون) الإسكندريةفنون جميلة (عمارة) الإسكندريةمعهد فني صحى رياضة المنصورةهندسة أسيوطحاسبات ومعلومات عين شمسحاسبات وذكاء اصطناعي القاهرةاقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضةهندسة حلوانألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيليةهندسة الفيومزراعة الفيومتربية (تعليم ابتدائي) الفيومدار العلوم الفيومدار العلوم انتساب موجه المنيامصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبةمعهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحى (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالإسماعيلية)تربية نوعية فنية الفيومفنى تمريض المنوفية بشبين الكومفنى تمريض قناة السويس بالإسماعيليةتربية طفولة مبكرة الزقازيقتربية (طفولة) السويستربية نوعية الفيوممعهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش محاسبةتربية الفيومتربية (طفولة) دمنهورآداب كفر الشيخآداب انتساب موجه كفر الشيخعالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش. 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