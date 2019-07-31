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فن

بعد إطلالتها المثيرة.. نرمين الفقى تتصدر محرك جوجل

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:18 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تصدرت الفنانة نرمين الفقي محرك البحث جوجل بعد نشرها صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت نرمين الفقي فى الصورة، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانا أبيض قصير مكشوف الأكتاف وأسدلت شعرها على كتفيها.

وكان آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، هو المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا.

يذكر أن مسلسل أبو العروسة شارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونيرمين الفقي، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، ومدحت صالح وميدو عادل وكارولين عزمى، وأمانى كمال، ومن تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور وينتمي لفئة الستين حلقة.

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