جامعة السادات تطلق مبادرة لمحو الأمية التكنولوجية للعاملين

قام الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات بتقديم مبادرة لمحو الأمية التكنولوجية للعاملين بالجامعة في إطار خطة التحول الرقمي وتحويل جامعة مدينة السادات لجامعة ذكية.





وأكد "بيومي" أن أهم عنصر لنجاح أي خطة يتم وضعها للتطوير هو العنصر البشري وخاصة خطة التحول الرقمي؛ لذلك تم وضع هذه المبادرة إيمانًا من إدارة الجامعة بضرورة التحول الرقمي لتقديم خدمات تعليمية مميزة وتنفيذًا لرؤية واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والذي يدعمها رئيس الجمهورية.





وتهدف المبادرة لمحو الأمية التكنولوجية للعاملين وجعلهم قادرين على التعامل مع أجهزة الحاسب الًالي وتطبيقاته المختلفة بسهولة وكفاءة عالية بحيث تقدم كافة الخدمات الجامعية إلكترونيًا.





وأشار أن المبادرة تقوم على ثلاث محاور رئيسية أهمهم طاقة الجامعة البشرية بجانب تطوير إمكانات الجامعة من البنية التحتية والاهتمام بسرعة تنفيذ الخطة الزمنية للتنفيذ.



